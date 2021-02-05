«الصحة العالمية»: 90 مليون جرعة لقاح ضد كورونا جاهزة لأفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن مبادرتها المعروفة باسم كوفاكس تهدف لشحن نحو 90 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أفريقيا في فبراير.وأضافت المنظمة، في بيان، أنه جرى تخصيص نحو 320 ألف جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك لأربع دول هي الرأس الأخضر ورواندا وجنوب إفريقيا وتونس.وتعتزم منظمة الصحة العالمية إدراج لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد للاستخدام الطارئ.، وتعمل المنظمة حاليا على فحص اللقاح وتنتظر نتائج ذلك الفحص قريبا