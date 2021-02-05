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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: تصريحات تركيا حول دعمنا لانقلاب ٢٠١٦ خاطئة وغير مسئولة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:58 ص
سليمان صويلو
سليمان صويلو
هدير سند
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انتقدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة، تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حول تورط الولايات المتحدة في الانقلاب بتركيا في عام 2016، معتبرة أن مثل تلك الاتهامات "خاطئة تمامًا وغير مسؤولة".

وقالت في بيان إن مثل تلك "التصريحات وغيرها من المزاعم غير المسؤولة والتي لا أساس لها بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أحداث وقعت في تركيا لا تتسق مع وضع تركيا كحليف في حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي للولايات المتحدة".

وكان وزير الداخلية التركي، اتهم السلطات الأميركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في بلاده عام 2016. وقال في حديث لصحيفة "حرييت" نشر أمس الخميس، إن الولايات المتحدة أدارت محاولة الانقلاب بينما نفذتها شبكة المعارض والداعية التركي، فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة.

كما أضاف: "من الواضح تماما أن الولايات المتحدة تقف وراء (محاولة انقلاب) 15 يوليو"، وأن شبكة غولن "هي من نفذتها بناء على أوامرها".

يذكر أن مجموعة من العسكريين الأتراك، حاولت ليلة 16 يوليو 2016، عبر طائرات حربية ومروحيات ودبابات، السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، إلا أن القوات الموالية للسلطات تمكنت من إحباط محاولة الانقلاب هذه خلال فترة وجيزة.

وتتهم الحكومة التركية فتح الله جولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية والذي كان يعتبر سابقا حليفا لرئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بالوقوف وراء هذه المحاولة، لكن السلطات الأميركية رفضت تسليمه لأنقرة.

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