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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تتصدر قائمة فوربس لأقوى سيدات الأعمال بالشرق الأوسط لـ2021

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:50 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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تصدرت مصر قائمة الدول الممثلة في قائمة "فوربس" السنوية، لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2021، بواقع 8 مشاركات، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 7 سيدات، بحسب بيان للمجلة الأمريكية.

وشملت القائمة، التي ضمت 50 سيدة أعمال من 19 دولة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط يعملن في 16 قطاعًا، سيدات أعمال مصريات، بينهن: إلهام الصالح الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، على رأس المصريات وبالمرتبة الـ16 بالقائمة، تلتها منى ذو الفقار الشريك المؤسس بمكتب ذو الفقار وشركاه بالمرتبة الـ17.

كما شملت القائمة: المصرية باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، لتأتي في المرتبة الـ18، والمصرية ريم أسعد نائب رئيس شركة سيسكو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمرتبة الـ22، وهند الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعة التشخيص المتكاملة بقطاع الرعاية الصحية بالمرتبة الـ25.

وجاءت المصرية هدى منصور العضو المنتدب لـ"SAP MENA LLC" بمصر وليبيا والسودان واليمن وبلاد الشام في المرتبة الـ26 بالقائمة، إلي جانب ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات في المرتبة الـ32 بالقائمة، وأخيرًا ياسمين وفريدة محمد فريد خميس بمنصبي رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون التمويل في المرتبة الـ39 بالقائمة.

وذكرت "فوربس" في بيانها أن هؤلاء السيدات "نجحن في إظهار مرونة وقوة في مواجهة مصاعب ومحن غير مسبوقة، سواء في أماكن العمل أو في مجتمعاتهن."
وبحسب البيان، شغلت 16 سيدة من بين 50 سيدة في القائمة، مناصب تنفيذية في قطاع البنوك والخدمات المالية، وهو القطاع الأكثر مشاركة في القائمة، بينما تم تمثيل قطاعات: التجارة الإلكترونية والقانون والتأمين والخدمات اللوجستية، والأدوية والاتصالات، من خلال سيدة واحدة لكل قطاع.

وأضاف أن التصنيف جاء بناء على معايير معينة، خاصة بحجم العمل من حيث الإيرادات والأصول المدارة والقيمة السوقية وعدد الموظفين، إلى جانب الإنجازات التي حققها الشخص على مدار العام الماضي، فضلا عن الخبرة العملية الشاملة للفرد، والمسؤولية الاجتماعية للشركات وغيرها من المبادرات التي يقوم بها الشخص و أو شركته.

يذكر إنه في العام الماضي، ضمت قائمة "فوربس" لأقوى نساء العالم، ثلاث سيدات عربيات، اثنتان من الإمارات وواحدة من السعودية، حيث احتلت الإمارتية رجاء عيسى المدير العام، ونائب رئيس مجلس إدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، ورئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، المرتبة 89 عالميا، وجاءت رينوكا جاجتياني، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك زالتي تحمل الجنسية الإماراتية، في المرتبة 98، تلتها رانيا نشار، رئيسة تنفيذية للبنك التجاري السعودي "سامبا" الذي يعتبر ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، حيث جاءت في المرتبة 99 عالميا.

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