مهرجان أفلمها السينمائى يعلن الأفلام الفائزة بدورته الأولى.. وإيطاليا أفضل فيلم

أعلنت إدارة مهرجان "أفلمها"أون لاين السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة عن الأفلام الفائزة في الدورة الأولى من المهرجان، التي اختتمت مساء أمس الخميس.وفاز بجائزة أفضل فيلم الفيلم الإيطالي القصير "to a god unknown" كما حصل مدير تصويره "frank Hoffman"على جائزة أفضل تصوير، وحصل على جائزة أفضل إخراج المخرج السوري أسامة داوود عن فيلم "روتين"، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى مصر عن فيلم "شارع السلام" إخراج محمود مصطفى، كما حصلت الممثلة التونسية صابرين الغنودي على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم"رهوان"، وأفضل ممثل حصل عليه محمد يحيي عن الفيلم المصري"عيشة أهلك".وحصل على جائزة أفضل مونتاج مناصفة بين علي صقر وكريم رمضان عن الفيلم المصري"مية الحجر"، بينما منحت لجنة تحكيم المهرجان شهادات تقدير للفليمين المصريين"شال"إخراج محمود مختار،و"هرابي"إخراج محسن محمد.يذكر أن مهرجان"أفلمها"السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، أقيمت فعاليات دورته الأولى أونلاين برئاسة النجمة سماح أنور، وشهدت الدورة الأولى تكريم النجمين يسرا ومحمود حميدة بصفتهما أكثر نجمين دعما للسينما المستقلة،كما ترأس لجنة تحكيم المهرجان مدير التصوير كمال عبد العزيز،عضوية كل من الفنانة درة والكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج أحمد عاطف.