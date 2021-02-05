رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن يبدى قلقه العميق بشأن الانقلاب العسكرى فى بورما

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:34 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
أ ش أ
طباعة
أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه العميق" بشأن الانقلاب العسكري في بورما، داعيًا في بيان إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين" وفي مقدّمهم أونج سان سو تشي، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

لكنّ البيان الذي صاغته المملكة المتحدة، لم يُدن الانقلاب كما كان الأمر عليه في المسودة الأولى خلال اجتماع طارئ عقد الثلاثاء.

وقال دبلوماسيون إنّ الصين وروسيا الداعمتين الرئيسيتين لبورما في الأمم المتحدة واللتين تتمتعّان بحق النقض، طلبتا مزيدًا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على استجابة المجلس.

ويدعم البيان العودة إلى الحوار والعملية الديموقراطية في بورما، حيث احتجز الجيش قادة مدنيين بمن فيهم سو تشي.

وقال دبلوماسي إنّه "نصّ أفضل من عدم وجود نص على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الصين منذ الثلاثاء كانت صعبة.

وقالت بعثة بكين لدى الأمم المتحدة إنّها ساهمت في "تحسين" النص.

واتّخذت القيادة الشيوعية الصينية مقاربة غير تصادمية حيال الانقلاب. ودعت بكين جميع الأطراف في بورما إلى "حل خلافاتهم".

ووصفت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء الإثنين الانقلاب بأنّه "تعديل وزاري كبير".

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اعادة الديموقراطية سريعًا في بورما، فيما دان الانقلاب كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والاتحاد الأوروبي وأستراليا.

موضوعات متعلقة

الصحة تعلن التعاقد على 40 مليون جرعة لقاح جديدة لكورونا

سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور

الباز: المفاضلة بين المسجد والمستشفى ليست في محلها وهدفها زرع الفتنة

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

دراسة دانماركية: التصلب المتعدد لا يعرض الحوامل لمخاطر صحية

دراسة: العزلة الاجتماعية تمنع الإنسان من مكافحة العادات الضارة

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

مورينيو يتلقى صفعة من فريقه الأسبق

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟