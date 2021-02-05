مجلس الأمن يبدى قلقه العميق بشأن الانقلاب العسكرى فى بورما

أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه العميق" بشأن الانقلاب العسكري في بورما، داعيًا في بيان إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين" وفي مقدّمهم أونج سان سو تشي، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".لكنّ البيان الذي صاغته المملكة المتحدة، لم يُدن الانقلاب كما كان الأمر عليه في المسودة الأولى خلال اجتماع طارئ عقد الثلاثاء.وقال دبلوماسيون إنّ الصين وروسيا الداعمتين الرئيسيتين لبورما في الأمم المتحدة واللتين تتمتعّان بحق النقض، طلبتا مزيدًا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على استجابة المجلس.ويدعم البيان العودة إلى الحوار والعملية الديموقراطية في بورما، حيث احتجز الجيش قادة مدنيين بمن فيهم سو تشي.وقال دبلوماسي إنّه "نصّ أفضل من عدم وجود نص على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الصين منذ الثلاثاء كانت صعبة.وقالت بعثة بكين لدى الأمم المتحدة إنّها ساهمت في "تحسين" النص.واتّخذت القيادة الشيوعية الصينية مقاربة غير تصادمية حيال الانقلاب. ودعت بكين جميع الأطراف في بورما إلى "حل خلافاتهم".ووصفت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء الإثنين الانقلاب بأنّه "تعديل وزاري كبير".ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اعادة الديموقراطية سريعًا في بورما، فيما دان الانقلاب كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والاتحاد الأوروبي وأستراليا.