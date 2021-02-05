شركة تعدين توافق على سداد تعويض بقيمة 7 ملايين دولار فى كارثة البرازيل

توصلت شركة التعدين البرازيلية "فالي" إلى اتفاق حول سداد تعويض بقيمة 7 ملايين دولار لضحايا انهيار سد برومادينهو الذي أسفر عن مقتل 259 شخصا على الأقل قبل عامين.وحسبما افادت وكالة الأنباء الفرنسية، تعد الصفقة التي تم التوصل إليها مع حكومة ولاية ميناس جيرايس أكبر اتفاقية تم إبرامها في تاريخ البرازيل وأمريكا اللاتينية.وجاء في بيان المحكمة بولاية ميناس جيرايس البرازيلية "وافق رئيس المحكمة العليا على الصفقة التاريخية".وقال روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس "لقد نجحنا". ووفقا لزيما، سيتم استثمار حوالي 30 % من قيمة التسوية في مدينة برومادينهو.يشار إلى أنه عندما انهار السد بالقرب من برومادينهو في 25 يناير 2019،انطلق حوالي 12 مليون متر مكعب من الوحل اللزج في المنطقة المحيطة. ولا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين.وفي فبراير من العام الماضي، قبل القضاء البرازيلي اتهامات ضد مجموعة "فالي" وشركة الاعتماد والمصادقة الألمانية "تويف سود" التي ضمن فرعها البرازيلي أن المنجم آمن علاوة على 16 موظفا في الشركتين بتهمة القتل.ويشتبه في أنهم قدموا للسلطات معلومات كاذبة عن استقرار السد على الرغم من علمهم أنه غير آمن.