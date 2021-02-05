رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال مساعد رئيسى لأونج سان سو تشى فى بورما

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:27 ص
حزب الزعيمة البورمية
حزب الزعيمة البورمية أونج سان سو تشي
وكالات
طباعة
أعلن حزب الزعيمة البورمية أونج سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري مطلع الأسبوع أنّ أحد أقرب مساعديها، هين هتين، اعتُقل صباح الجمعة.

وحسبما افادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال كيي توي، المتحدث باسم حزب "الرابطة الديموقراطية من أجل الديموقراطية"، أن هتين البالغ 79 عامًا "اعتُقل في منزل ابنته" في رانغون، عاصمة البلاد الاقتصادية.

ويحتجز الجيش أونج سان سو تشي في مكان مجهول منذ اعتقالها الإثنين.

وهتين عضو مخضرم في "الرابطة الديموقراطية من أجل الديموقراطية" ناضل فترة طويلة إلى جانب سو تشي وبقي معتقلا أكثر من عشرين عامًا في ظل الحكم العسكري بين 1989 و2010. وقال الاربعاء لإذاعة فرنسا الدولية "أنا أتوقع أن يتم توقيفي، لكنني لست قلقًا. نحن معتادون على الكفاح السلمي".

وأضاف "نطلب من المجتمع الدولي دعم كفاحنا من أجل الديموقراطية يجب أن يعترف الجيش بنتائج الانتخابات التشريعية" التي جرت في نوفمبر وفازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بغالبية ساحقة.

وبرّر الجيش انقلابه بأن الانتخابات شابتها مخالفات، بينما لم ير المراقبون الدوليون مشاكل كبيرة خلال الاقتراع.

موضوعات متعلقة

رحيل الدكتور جورج بباوي

أمطار غزيرة ورعد وسيول تضرب البلاد.. طقس مضطرب لـ3 أيام

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

الباز: المفاضلة بين المسجد والمستشفى ليست في محلها وهدفها زرع الفتنة

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

دراسة دانماركية: التصلب المتعدد لا يعرض الحوامل لمخاطر صحية

دراسة: العزلة الاجتماعية تمنع الإنسان من مكافحة العادات الضارة

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

مورينيو يتلقى صفعة من فريقه الأسبق

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟