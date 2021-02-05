اعتقال مساعد رئيسى لأونج سان سو تشى فى بورما

أعلن حزب الزعيمة البورمية أونج سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري مطلع الأسبوع أنّ أحد أقرب مساعديها، هين هتين، اعتُقل صباح الجمعة.وحسبما افادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال كيي توي، المتحدث باسم حزب "الرابطة الديموقراطية من أجل الديموقراطية"، أن هتين البالغ 79 عامًا "اعتُقل في منزل ابنته" في رانغون، عاصمة البلاد الاقتصادية.ويحتجز الجيش أونج سان سو تشي في مكان مجهول منذ اعتقالها الإثنين.وهتين عضو مخضرم في "الرابطة الديموقراطية من أجل الديموقراطية" ناضل فترة طويلة إلى جانب سو تشي وبقي معتقلا أكثر من عشرين عامًا في ظل الحكم العسكري بين 1989 و2010. وقال الاربعاء لإذاعة فرنسا الدولية "أنا أتوقع أن يتم توقيفي، لكنني لست قلقًا. نحن معتادون على الكفاح السلمي".وأضاف "نطلب من المجتمع الدولي دعم كفاحنا من أجل الديموقراطية يجب أن يعترف الجيش بنتائج الانتخابات التشريعية" التي جرت في نوفمبر وفازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بغالبية ساحقة.وبرّر الجيش انقلابه بأن الانتخابات شابتها مخالفات، بينما لم ير المراقبون الدوليون مشاكل كبيرة خلال الاقتراع.