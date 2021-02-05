«النواب» الأمريكى يستبعد نائبة جمهورية من لجانه بعد تصريحات مثيرة

قرر مجلس النواب الأمريكي استبعاد النائبة عن الحزب الجمهوري مارجوري تيلور جرين، المؤيدة لنظريات المؤامرة، من عدة لجان بسبب سلسلة من تصريحاتها العلنية المثيرة للجدل.وحسبما افادت وكالة الأنباء الفرنسية، صوت مجلس النواب على استبعادها من لجان التعليم والعمل والموازنة، حيث صوت 219 نائبا ديمقراطيا و11 نائبا جمهوريا لصالح الاستبعاد بينما عارضها 199 جمهوريا.يشار إلى أن هذه خطوة غير معتادة لأن الجماعات البرلمانية عادة ما تنظم تكوين اللجان. وكان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، يدعم جرين ويرفض استبعادها من لجان المجلس.وتؤيد جرين،عضوة الكونجرس من ولاية جورجيا، أعمال العنف ضد الديمقراطيين بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. كما ترى أن حوادث إطلاق النار في المدارس مفتعله بهدف فرض قوانين أكثر صرامة تجاه امتلاك الأسلحة، كما تؤيد تنظيم "كيو أنون" المعروف عنه الترويج لنظرياتالمؤامرة.وحاولت جرين الحد من الضرر قبل فترة قصيرة من التصويت، وفي كلمة أمام مجلس النواب، أعربت عن أسفها بشأن التصريحات الفردية من الماضي.