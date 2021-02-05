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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:36 ص
أنا مى زيادة
أنا مى زيادة
خالد حماد
طباعة
يصدر قريبا عن مركز إنسان للنشر والتوزيع رواية "أنا مي زيادة" للروائي علي حسن، وهي رواية تتناول سيرة واحدة من أشهر الكاتبات العربيات.

يقول الروائي على حسن، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن "الآنسة مي زيادة عبقرية لا يطولها ذبولًا، وشمس لا تعرف غروبًا، يشتعل اهتمام الناس بها مع تتابع السنين، ولكن من المؤلم أن تجد أن هذه الجوهرة الثمينة، نتيجة لأطماع الناس تهان، ويكذب عليها المنتفعون، ويستغلها المرابون! لكنهم بلا شك يخسرون أنفسهم واحترام القراء بعدما تنكشف الحقائق، التي إن غابت سنوات وعقود، فلابد لها أن تظهر كالشمس ولو بعد حين!".

ويشير على حسن إلى أن "الرواية تقتحم حياة مي التي لم تكن هادئة يومًا، وتكشف أسرارها بنبل دون منفعة، وتتجاوز التاريخ والسيرة الذاتية، وتتشابك مع الحاضر الذي لا ينفصم عن الماضي أبدًا، وتكشف لنا مأساة المرأة العربية، التي لم ولن ينصفها المجتمع العربي مهما ادعى المدعون، وكذب الكاذبون أو اعتقدت المرأة ذاتها بأنها نالت شيئًا من حقوقها، فالزمن دائر بلا إنقطاع، وأشباه مي كثيرات، سواء كان ذلك بالأمس أو اليوم أو الغد، وجميعهن محاصرات مثلها بالكثير من السدود والعوائق التي تحول دون انطلاقهن وتألقهن وتحققهن".

ويقر الروائي على حسن بأنه كثرت الكتابات عن مي، وعن حياتها، وأغلب الكتابات اعتقدت أن مي ما هي إلا فتاة لعوب، تحاول أن تتسلق إلى القمة على أكتاف الرجال مستغلة ما حبتها الطبيعة به من ثقافة وأنوثة، وما كان ذلك إلا كذبًا وافتراءً، فما مي إلا فتاة عبقرية قلما جاد الزمان بمثلها، وأن كل من هاموا بها والتفوا حولها ما هم إلا رجالًا علموا قدرها وتمنوا أن تصير لهم مُلهمةً، يكتبون الشعر فيها.

ويؤكد علي حسن أن "كثير من الكتابات التي تناولت حياة مي إن لم يكن الغالب الأعم، لم تكن إلا رغبة في الكسب والتربح على حساب حياتها وتعاستها، وهناك من صدق في الكتابة عنها، وتناول حياتها بشيء من الصدق والتجرد، لكنهم جميعًا لم يكتبوا عن حياتها كاملة، بكل مأساتها التي يصعب أن تتكرر بمثل هذا البؤس وهذا الشقاء، فهناك من كتب عن صالونها، وهناك من كتب عن علاقة الحب بينها وبين جبران، وهناك من كتب عن مرحلة العصفورية".

ويختم الروائي على حسن "روايتي هذه تحكي عن مي زيادة منذ أن فكر والدها إلياس زيادة في الهجرة من لبنان إلى فلسطين، ولقاءه بوالدتها السيدة نزهة خليل معمر، ثم تتوالى الأحداث حتى تموت مي زيادة بعد رحلة عناء وشقاء وظلم لم يتعرض له إنسان!".

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