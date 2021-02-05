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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل.. وفيات كورونا أكثر من 1200 لليوم الثالث على التوالى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:01 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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سجلت وزارة الصحة البرازيلية أكثر من 1200 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وقالت الوزارة، إنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1232 حالة وفاة و56873 إصابة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل 228 ألفا و795 حالة، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

كما سجلت البرازيل ما مجموعه 9 ملايين و396 ألفا و293 إصابة بفيروس كورونا، وهي ثالث أكبر حصيلة للإصابات عالميا بعد الولايات المتحدة والهند.

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