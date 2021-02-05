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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن يطالب بالإفراج عن زعيمة ميانمار وآخرين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:47 ص
أونج سان سوتشي
أونج سان سوتشي
وكالات
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أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "عن القلق البالغ تجاه إعلان الجيش حالة الطوارئ في ميانمار" وطالب بالإفراج الفوري عن زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي وآخرين احتجزوا بعد الانقلاب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت الدول الأعضاء بالمجلس، في بيان وافقت عليه بالإجماع: "أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة مواصلة دعم التحول الديمقراطي في ميانمار".

واستولى الجيش في ميانمار على السلطة يوم الاثنين، فيما احتجزت أون سان سو تشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة.

وبعد توليه السلطة، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونج هلاينج، الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر من يوم الاثنين، ووعد بإجراء انتخابات في غضون عام.

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