تفاعل دولى واهتمام عالمى بالسياحة المصرية

شهدت السياحة المصرية، خلال الفترة الماضية، تفاعلًا ودعمًا دوليًا من جانب عدد من المؤسسات الدولية والشخصيات البارزة على مستوى العالم، من بينهم صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وجريدة "التليجراف" البريطانية وعارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل، بنشرها فيديو تأتى الاهرامات فى خلفيته.ويوضح ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، أن نشر هذه المؤسسات الدولية عن السياحة المصرية يعد دعاية كبيرة لمصر، وخاصة أنها صادرة عن نجوم ومؤسسات دولية لديها مصداقية وثقة لدى المواطنيين بالخارج.وأشار أبو سديرة، فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن هذه الوسائل الدعائية تساهم في الترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية من خلال خلق الشغف لدى الأطفال والكبار لزيارة هذه الأماكن والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعلى شعب مصر.