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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: أنهينا تدخلنا العسكرى فى اليمن منذ أكتوبر 2020

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:21 ص
اليمن
اليمن
وكالات
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قالت الإمارات، بعد ساعات معدودة من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقف دعم بلاده لحملة التحالف العربي في اليمن، إن قواتها أنهت تدخلها العسكري في الأزمة اليمنية في أكتوبر 2020.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام"، قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش إن "الإمارات العربية المتحدة أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر العام الماضي".

وأضاف قرقاش: "في حرصها على رؤية انتهاء الحرب، دعمت الإمارات جهود الأمم المتحدة ومبادرات سلام متعددة، لا تزال الإمارات منذ البداية من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

كما هنأ قرقاش الدبلوماسي الأمريكي، تيموثي لندركينج، بمناسبة تعيينه لتولي منصب المبعوث الأمريكي الخاص المعني باليمن، معتبرا أن خبرته ومشاركة الولايات المتحدة ستجلبان طاقة جديدة ضرورية بالتركيز على المساعدة في حل النزاع ورفع الاستقرار في كل أنحاء المنطقة.

وتأتي تصريحات قرقاش بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

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