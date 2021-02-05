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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الصحية الإيطالية: لقاحات كورونا آمنة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:08 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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ذكرت السلطات الصحية الحكومية الإيطالية"أيفا" بأن اللقاحات المضادة لكورونا التي تصنعها فايزر - بيونتك ومودرنا آمنة، وذلك بعد تقييم الآثار الناتجة بعد إعطاء 1.5مليون جرعة منذ بدء تقديم اللقاحات.

ووفقا للوكالة الطبية الإيطالية، فإن اللقاحات لها "سجل آمن جيد"، بناء على تقييم 7330 تقريرا عن ردود الفعل السلبية المشتبه بها، التي تم جمعها في الفترة بين 27 ديسمبر و26 يناير.

ومن ردود الفعل، ابلغ 92 % من الأشخاص عن مشاكل بسيطة مثل الألم في مكان الحقن أو ارتفاع درجة الحرارة أو التعب أو آلام العضلات.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم باستخدام لقاح فايزر- بيونتك، ثم شرعت في إعطاء لقاح مودرنا في 14 يناير.

وتم رصد 469 تقريرا حول كل 100 ألف جرعة، معظمها في يوم التطعيم أو في اليوم التالي ومن التقارير التي تلقتها الوكالة تم تصنيف 7.6% منها على أنها "خطيرة".

ومن بين هذه، فإن ثلاثة من كل أربعة أشخاص لم يكونوا بحاجة إلى رعاية في المستشفى.

وقالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة بعد التلقيح لا علاقة لها باللقاح.

وقالت الوكالة إن عدد التقارير الكبير لا يعني أن هناك مشاكل خطيرة وغير متوقعة في اللقاح، لكنه يظهر تقدم نظام مراقبة سلامة الأدوية.

وأشارت البيانات الصادرة يوم الخميس إلى أنه تم تقديم 2.23 مليون جرعة من اللقاح في إيطاليا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 60 مليون نسمة.

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