رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 جراء حريق بمستشفى فى أوكرانيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:25 ص
حريق بمستشفى فى أوكرانيا
حريق بمستشفى فى أوكرانيا
وكالات
طباعة
قتل أربعة أشخاص إثر اندلاع حريق في مستشفى للأمراض المعدية جنوب شرقي أوكرانيا، حسبما قال مسؤول.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال وزير الصحة مكسيم ستيبانوف، إن الضحايا هم ثلاثة مرضى في وحدة العناية المركزة بالإضافة إلى طبيب لاقوا حتفهم في الحريق الذي وقع في زابوريزهزهيا.

وتم إنقاذ ثمانية مرضى أصيب اثنان منهم بحروق وتسمم بالدخان وشارك حوالي 60 فردا من رجال الإطفاء في عملية مكافحة الحريق الذي اندلع في الطابق الأول من مبنى مكون من خمسة طوابق.

ولا يزال سبب الحريق غير واضح حتى الآن.

وتشهد أوكرانيا مشكلة حرائق متزايدة، حيث أن قدرة الحماية المدنية في كثير من الأحيان غير كافية.

وقبل أسبوعين، قتل 15 شخصا بعد اندلاع حريق في دار غير قانوني للتقاعد في مدينة خاركيف شرقي البلاد.

موضوعات متعلقة

الباز: المفاضلة بين المسجد والمستشفى ليست في محلها وهدفها زرع الفتنة

سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

مورينيو يتلقى صفعة من فريقه الأسبق

المنتخب الموريتانى للمحليين يقيم معسكرًا استعدادًا لكأس العرب

موسيمانى: الأهلى حقق الأهم بالفوز على الدحيل وبلوغ نصف نهائى المونديال

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

السبت: نادى السينما الأفريقية يعرض البحر من ورائكم بسينما الهناجر

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة