مقتل 4 جراء حريق بمستشفى فى أوكرانيا

قتل أربعة أشخاص إثر اندلاع حريق في مستشفى للأمراض المعدية جنوب شرقي أوكرانيا، حسبما قال مسؤول.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال وزير الصحة مكسيم ستيبانوف، إن الضحايا هم ثلاثة مرضى في وحدة العناية المركزة بالإضافة إلى طبيب لاقوا حتفهم في الحريق الذي وقع في زابوريزهزهيا.وتم إنقاذ ثمانية مرضى أصيب اثنان منهم بحروق وتسمم بالدخان وشارك حوالي 60 فردا من رجال الإطفاء في عملية مكافحة الحريق الذي اندلع في الطابق الأول من مبنى مكون من خمسة طوابق.ولا يزال سبب الحريق غير واضح حتى الآن.وتشهد أوكرانيا مشكلة حرائق متزايدة، حيث أن قدرة الحماية المدنية في كثير من الأحيان غير كافية.وقبل أسبوعين، قتل 15 شخصا بعد اندلاع حريق في دار غير قانوني للتقاعد في مدينة خاركيف شرقي البلاد.