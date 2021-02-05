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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة اليمنية ترحب بتعيين الولايات المتحدة مبعوثا لها للسلام

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:05 ص
الحكومة اليمنية
الحكومة اليمنية
وكالات
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رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، بتعيين الولايات المتحدة تيم ليندركينج مبعوثا لها إلى اليمن، معتبرة ذلك خطوة لإيقاف الحرب في هذا البلد.

وقالت الخارجية اليمنية، في بيان نقلته وكالة "سبأ" التابعة للحكومة، إن "الحكومة اليمنية ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية".

وأضافت: "تعيين السيد تيم ليندركينج مبعوثا خاصا لليمن يعد خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".

وأكدت الخارجية اليمنية "التزام الحكومة التام بالعمل مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام في اليمن يستند على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها، ومخرجات الحوار، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعيين الدبلوماسي تيم ليندركينج مبعوثا أمريكيا إلى اليمن.

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