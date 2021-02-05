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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة تطوق مستشفى وشارعا رئيسيا فى بلدة اسكتلندية بعد «حادثين خطيرين»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:01 ص
الشرطة الاسكتلندية
الشرطة الاسكتلندية
وكالات
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قالت شرطة مقاطعة أيرشاير في إسكتلندا، إنها طوقت مستشفى وشارعا رئيسيا في بلدة كيلمارنوك بينما تتعامل مع "حادثين خطيرين" في المنطقتين.

وطلبت الشرطة من المواطنين تجنب مستشفى كروسهاوس وشارع بورتلاند في البلدة.

وذكرت صحيفة "سكوتش صن" أنه تم إغلاق المستشفى وسط أنباء عن حادث طعن.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" إن الحادثين اللذين يتم التعامل معهما "ليسا مرتبطين بالإرهاب".

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