ترامب يترك عضوية رابطة ممثلى الشاشة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تخليه عن عضويته في نقابة الممثلين التي تراجع إجراءات تأديبية ضده بعد اقتحام مؤيديه لمبنى الكونجرس الأمريكي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" في خطاب أرسله إلى رابطة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة، انتقد ترامب بقوة جلسة الاستماع التي من المنتظر أن تعقدها الرابطة بعد أن خلص مجلسها الشهر الماضي إلى وجود سبب وجيه لانتهاك ترامب شروط العضوية فيما يتعلق بالهجوم.وقال ترامب في الخطاب الذي نشره متحدث باسمه وبادرت بنقله لأول مرة شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "من يهتم!... لم أعد أرغب في الانتماء إلى نقابتكم".وفي بيانها الخاص، ردت النقابة على ترامب قائلة: "شكرا لك".وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في تصويت يوم 13 يناير على مساءلة ترامب، متهما إياه بالتحريض على أعمال تمرد في اقتحام مبنى الكونجرس.