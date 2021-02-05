رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: أيام تراجع الولايات المتحدة أمام روسيا انتهت

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:10 ص
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
قال الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إنه أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "أيام تراجع الولايات المتحدة أمام روسيا انتهت".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال بايدن، في خطاب ألقاه اليوم: "أكدت بوضوح للرئيس بوتين بطريقة تختلف كثيرا عن تلك التي اتبعها سلفي، أن أيام تراجع الولايات المتحدة أمام التصرفات العدوانية لروسيا وتدخلاتها في انتخاباتنا وهجماتها السيبرانية وتسميمها للمواطنين انتهت".

وتابع بايدن: "لن نتردد في رفع الثمن الذي ستدفعه روسيا وسندافع عن مصالحنا الحيوية وعن شعبنا، وسنكون أكثر فعالية في التعامل مع روسيا في عملنا ضمن التحالف والتنسيق مع الشركاء الذي يلتزمون بأسلوب التفكير المشابه".

كما أعرب بايدن من جديد عن قلق واشنطن من اعتقال السلطات الروسية المعارض، ألكسي نافالني، مجددا الدعوة إلى الإفراج عنه.

من جانب آخر، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن الوزير سيرغي لافروف أجرى يوم الخميس محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وبصدد قضية نافالني، التي تطرق إليها بلينكن، أكد لافروف بوضوح ضرورة احترام قوانين روسيا ونظامها القضائي.

ولفت لافروف انتباه بلينكن إلى قضايا اضطهاد أشخاص مشاركين في الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، داعيا إلى ضمان الشفافية في العمليات القضائية ذات الصلة.

وأكد لافروف أن "الجانب الروسي منفتح على العمل المشترك على تطبيع الدائرة الكاملة للعلاقات الثنائية بناء على الاحترام المتبادل وتوازن المصالح".

وأجرى بوتين وبايدن، يوم 26 يناير، أول محادثات هاتفية منذ تولي الأخير منصب الرئيس الأمريكي، حيث رحبا بتوصل بلديهما إلى اتفاق حول تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، في تقدم تم تحقيقه بينما لا تزال هناك خلافات كثيرة بين الطرفين.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

الباز: المفاضلة بين المسجد والمستشفى ليست في محلها وهدفها زرع الفتنة

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ على قناة on

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر يناير 2021

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

مورينيو يتلقى صفعة من فريقه الأسبق

المنتخب الموريتانى للمحليين يقيم معسكرًا استعدادًا لكأس العرب

موسيمانى: الأهلى حقق الأهم بالفوز على الدحيل وبلوغ نصف نهائى المونديال

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

السبت: نادى السينما الأفريقية يعرض البحر من ورائكم بسينما الهناجر

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة