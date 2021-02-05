غريفيث يرحب بقرار الولايات المتحدة تعيين ليندركينج مبعوثا لليمن

رحب المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بتعيين الولايات المتحدة تيم ليندركينج مبعوثا لها إلى اليمن، مؤكدا استعداده للتعاون مع نظيره الأمريكي لإحلال السلام في اليمن.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال غريفيث: "تهاني الحارة لتيم ليندركينج على تعيينه مبعوثا للولايات المتحدة إلى اليمن. إنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الانخراط الدولي والدبلوماسي. إنني أتطلع للعمل مع المبعوث الأمريكي الجديد من أجل إعادة اليمن إلى مسار السلام".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الخميس تعيين ليندركينج مبعوثا أميركيا خاصا إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي.كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.