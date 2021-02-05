رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تبحث مع بريطانيا توفير لقاح كورونا وخطوات وقف الاستيطان الإسرائيلى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:18 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
بحث سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأوضاع الصحية والسياسية في فلسطين.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية فقد "ناقش الطرفان إمكانية توفير الحكومة البريطانية لكميات أكبر من لقاح أكسفورد-أسترازينكا لفلسطين نظرا لتقاعس إسرائيل عن مسؤوليتها كقوة قائمة بالاحتلال".

وثمن زملط تخصيص الحكومة البريطانية لدعم مالي لمساعدة فلسطين في مواجهة وباء كورونا، وشكر أعضاء البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب الذين توجهوا برسائل وعرائض للحكومة البريطانية والتحالف الدولي "جافي" و"كوفاكس"، لتوفير اللقاح لفلسطين كأولوية بريطانية ودولية.

وحسب الوكالة فأن "الطرفان تناولا الخطوات المطلوبة لوقف سياسية الاستيطان الإسرائيلية التي تنسف الجهود الدولية باتجاه حل الدولتين، والحصول على ضمانات دولية بعقد الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة".

موضوعات متعلقة

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور

في ذكرى وفاتها.. 3 رجال في حياة الفنانة نادية لطفي

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

مورينيو يتلقى صفعة من فريقه الأسبق

المنتخب الموريتانى للمحليين يقيم معسكرًا استعدادًا لكأس العرب

موسيمانى: الأهلى حقق الأهم بالفوز على الدحيل وبلوغ نصف نهائى المونديال

محمد الشناوى: سعيد بتأهل الأهلى لنصف نهائى مونديال الأندية

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

السبت: نادى السينما الأفريقية يعرض البحر من ورائكم بسينما الهناجر

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة