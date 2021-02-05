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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تعين دبلوماسية بارزة فى سفارتها لدى أنقرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:01 ص
السفارة الإسرائيلية
السفارة الإسرائيلية في تركيا
وكالات
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أعلنت إسرائيل تعيين الدبلوماسية، إيريت ليليان، في منصب القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حسب ما أفادت قناة "i24news".

وبحسب القناة فإن ليليان هي "دبلوماسية بارزة وخبيرة في الشؤون التركية، سبق أن شغلت منصب سفيرة إسرائيل لدى بلغاريا التي تربطها حدود برية بطول 259 كلم مع تركيا".

واعتبرت القناة أن "تعيين ليليان، ينطوي على إشارة بالغة الأهمية من قبل الخارجية الإسرائيلية، تحمل تلميحا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تل أبيب تمهد لتجديد الدفء في العلاقات بين البلدين".

ومطلع ديسمبر الماضي صرح الرئيس التركي، بأن بلاده تريد إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل، لكن سياسة تل أبيب تجاه فلسطين تحول دون ذلك.

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