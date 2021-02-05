تركيا تسجل 7909 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، عن تسجيل 113 وفاة و7909 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 26467، فيما بلغت الإصابات 2508988.وذكرت أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ بداية عملية التطعيم إلى اليوم، هو 2500170.