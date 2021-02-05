المنتخب الموريتانى للمحليين يقيم معسكرًا استعدادًا لكأس العرب

أعلن الكابتن كورينتان مارتينس المدير الفني للمنتخب الموريتاني لكرة القدم قائمة اللاعبين المحليين التي ستخوض معسكرًا تدريبيًا والتي تتكون من 25 لاعبا، في العاصمة نواكشوط استعدادا لكاس العرب.ونقلت الاذاعة الموريتانية عن المدرب قوله إن المنتخب سيدخل السبت القادم في معسكر تدريبي تحضيرًا لكأس العرب المقامة في قطر.