أسعار الذهب فى الأسواق المصرية اليوم الجمعة 5-2-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالأسواق المحلية المصرية.وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الذهب في مصر اليوم نحو 7 جنيهات للجرام ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 801 جنيه، مقارنة مع سعره في بداية التعاملات أمس، الذي سجل 808 جنيهات، غير شاملة المصنعية.أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5-2-2021سعر جرام الذهب اليوم عيار 24هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 914 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.سعر جرام الذهب عيار 21وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 801 جنيه، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 686 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليومسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر مبيعًا.سعر أوقية الذهب عيار 24فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27420 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.سعر كيلو الذهب عيار 24سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 914 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.