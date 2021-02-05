أسعار الذهب فى الأسواق المصرية اليوم الجمعة 5-2-2021
الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:44 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالأسواق المحلية المصرية.
وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الذهب في مصر اليوم نحو 7 جنيهات للجرام ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 801 جنيه، مقارنة مع سعره في بداية التعاملات أمس، الذي سجل 808 جنيهات، غير شاملة المصنعية.
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5-2-2021
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24
هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 914 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.
سعر جرام الذهب عيار 21
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 801 جنيه، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.
سعر جرام الذهب عيار 18
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 686 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر مبيعًا.
سعر أوقية الذهب عيار 24
فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27420 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.
سعر كيلو الذهب عيار 24
سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 914 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الذهب في مصر اليوم نحو 7 جنيهات للجرام ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 801 جنيه، مقارنة مع سعره في بداية التعاملات أمس، الذي سجل 808 جنيهات، غير شاملة المصنعية.
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5-2-2021
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24
هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 914 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.
سعر جرام الذهب عيار 21
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 801 جنيه، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.
سعر جرام الذهب عيار 18
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 686 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر مبيعًا.
سعر أوقية الذهب عيار 24
فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27420 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.
سعر كيلو الذهب عيار 24
سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 914 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.