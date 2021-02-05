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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وزيرة الثقافة تكرم الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى فى الأوبرا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:30 ص
وزيرة الثقافة تكرم
وزيرة الثقافة تكرم الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى
حسن أمين
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كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى فى الحفل الذي اقامته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على المسرح الكبير واحيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى ومشاركة النجوم على الحجار، احمد سعد، مروة ناجى ومحمد الشرنوبى وبحضور الفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية.

قالت عبد الدايم ان وزارة الثقافة تبدا سلسلة احتفالات لتكريم ايقونات ورواد الابداع فى كافة المجالات وذلك عرفانا باسهاماتهم فى اثراء الوجدان الجمعى وتعبيرا عن تقدير الوطن لعطائهم المتميز، واشارت ان فاروق الشرنوبى احد العلامات البارزة فى مجال الموسيقى وقيمة فنية ورمزًا للاصالة، مؤكدة انه نجح فى خلق اعمال جادة خالدة شكلت جزء من تاريخ الفنون فى مصر والوطن العربى.

وكان الحفل قد بدا بفيلم تسجيلى تناول المشوار الفنى المشرق للموسيقار فاروق الشرنوبى بعدها سلمته وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا درع التكريم التذكارى ثم بدات الفقرات الفنية التى تضمنت مختارات من اهم ابداعاته التى تعاون خلالها مع كبار نجوم الطرب منها انا طير في السماء، مكتوبلي اغنيلك، على عيني، ضليت طريق القمر، عاشق عيونك، لازم تنجرح، نفسي، خد مني، ازاي تكون انت، بنت وولد، انا كنت عيدك، يا اسكندراني، رمي رمشه، لم الشمل، مرمر زماني، اسف على الاحلام، بحلم على قدي وادم وحنان.

يذكر ان فاروق الشرنوبى احد أعلام الموسيقى فى مصر والوطن العربى، ولد فى 4 فبراير 1951 بالإسكندرية، تأثر في ألحانه بالموسيقى السكندرية الفلكلورية، وضع الكثير من اعمال الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية منها (طير في السما) 1988، (كريستال) 1993، (إسكندرية نيويورك) 2004، كما وضع ألحان مسرحيات (المهر) 1989، و(حزمني يا) 1992 وغيرها، غاب عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، وعاد إلى مسقط رأسه بعد مشوار طويل لحن خلاله ما يزيد عن 500 أغنية وتعاون مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم ماجدة الرومي، عمرو دياب، إيمان البحر درويش، علي الحجار، محرم فؤاد، هاني شاكر، نادية مصطفى، مدحت صالح ومحمد الحلو.

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