سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 5-2-2021

يرصد موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، اليوم الجمعة 5-2-2021، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.وعلى المستوى المحلى، حافظ سعر الدينار الكويتي على استقراره أمام الجنيه المصري عند مستوى الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية اليوم بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية.سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5-2-2021البنك الأهلي المصرياستقرت العملة الكويتية في بداية تداولات الصباحية، اليوم، أمام نظيرها الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.بنك مصروسجل الدينار الكويتي في مصر بنك مصر سعر الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.بنك المصرف المتحدوتقدم شبكة فروع المصرف المتحد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.البنك العربي الأفريقي الدوليوجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.بنك HSBCوبينت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، في بداية التداول عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.بنك الشركة المصرفية SAIBوعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية داخل شبكة فروع بنك SAIB، بلغت مستوى 50.93 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.يشار إلى أن الدينار هو العملة الرسمية لدولة الكويت، ويصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله.