رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 5-2-2021

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:40 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
منة سالم
طباعة
يرصد موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، اليوم الجمعة 5-2-2021، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.

وعلى المستوى المحلى، حافظ سعر الدينار الكويتي على استقراره أمام الجنيه المصري عند مستوى الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية اليوم بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5-2-2021

البنك الأهلي المصري

استقرت العملة الكويتية في بداية تداولات الصباحية، اليوم، أمام نظيرها الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

بنك مصر

وسجل الدينار الكويتي في مصر بنك مصر سعر الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

بنك المصرف المتحد

وتقدم شبكة فروع المصرف المتحد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

بنك HSBC

وبينت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، في بداية التداول عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

بنك الشركة المصرفية SAIB

وعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية داخل شبكة فروع بنك SAIB، بلغت مستوى 50.93 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.

يشار إلى أن الدينار هو العملة الرسمية لدولة الكويت، ويصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله.

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر يناير 2021

سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور

أمطار غزيرة ورعد وسيول تضرب البلاد.. طقس مضطرب لـ3 أيام

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ على قناة on

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

مورينيو يتلقى صفعة من فريقه الأسبق

المنتخب الموريتانى للمحليين يقيم معسكرًا استعدادًا لكأس العرب

موسيمانى: الأهلى حقق الأهم بالفوز على الدحيل وبلوغ نصف نهائى المونديال

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

السبت: نادى السينما الأفريقية يعرض البحر من ورائكم بسينما الهناجر

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة