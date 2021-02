ألغاز العراب| بدأ عمله بـ125 دولارًا.. كم تبلغ ثروته الآن؟

أجره فى المسرح

"العراب" الجزء الأول

العراب الجزء الثاني

العراب الجزء الثالث

في فترة التسعينيات

فى السنوات الأخيرة

كم يبلغ صافي ثروته الآن؟

عشق أدواره جمهور السينما، وكللت أدواره نجاحا كبيرا فى عالم التمثيل، فهو أسطورة المسرح والسينما والتلفزيون، التى عرفها العالم وأحبها.لم يكل آل باتشينو، الممثل البالغ من العمر 79 عامًا، عن العمل بشغف فى مهنته حتى الآن، حيث ظهر فى آخر دور له في مسلسل Amazon's Hunters العام الماضي، وبالتأكيد، كل تلك السنوات من التمثيل أدت إلى حساب مصرفي مثير للإعجاب، ونستعرض فى السطور التالية، كم يبلغ صافي ثروة "العراب".ووفقا لموقع "menshealth"، فقد بدأ مسيرته المهنية على المسرح عام 1967، وكان أجره، على أحد أدواره الأولى حوالي 125 دولارًا في الأسبوع، وهو مبلغ مناسب للعمل كممثل مسرحي وقتها.قد تلعب الموهبة دورا بارزا، فى أن تقود صاحبها إلى تحقيق ما لم يكن يحلم به يوما ما، فقد تغيرت مسيرة آل باتشينو إلى الأبد، حينما اختاره المخرج فرانسيس فورد كوبولا، لأداء دور البطولة في فيلم The Godfather، حيث حصل حينها على مبلغ 35000 دولار مقابل دوره في دور "مايكل كورليوني"، وهو مبلغ يقارب 215000 دولار اليوم.شهد دوره فى فيلم The Godfather Part II ارتفاع راتب آل باتشينو إلى 500 ألف دولار (2.6 مليون دولار بدولارات اليوم)، كما حصل أيضا على 10% من إجمالي الفيلم في النهاية، ليحقق أموالا طائلة خلال فترة السبعينات التى شهدت انطلاقة غير مسبوقة له فى عالم السينما.أصبحت الأمور أصعب بعض الشيء حينما جاء وقت تصوير الجزء الأخير من ثلاثية العراب، حيث أراد آل باتشينو 7 ملايين دولار، بالإضافة إلى نسبة مئوية من إجمالي أرباح الفليم، لكن طلبه هذا قبل بالرفض من المخرج فرانسيس فورد كوبولا، وهدده بإعادة كتابة سيناريو جديد وبدء الفيلم بتسلسل جنازة مايكل، ثم وافق آل باتشينو على راتب قدره 5 ملايين دولار.حقق آل باتشينو أرقاما قياسية فى ثروته خلال التسعينات، حيث كان يكسب حوالي 10 ملايين دولار لكل فيلم، وشهدت تلك الفترة صعود نجمه في أفلام مثل Heat وDonnie Brasco.تشير التقارير الصحفية، في السنوات الأخيرة، إلى أن آل باتشينو عقد صفقة مع منصة HBO تضمن له 10 ملايين دولار عن أي فيلم يقوم ببطولته على الشبكة، حتى الآن، حيث سبق ولعب الممثل دور البطولة في أفلامه Y ou Don't Know Jack وPatern o و Phil Spector.تبلغ الآن ثروة آل باتشينو حوالي 120 مليون دولار، وإرثا كبيرا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التى عشقها جمهوره.