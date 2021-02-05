محلل سياسى ملتقى الحوار الوطنى يحيد عن طريق حل الأزمة الليبية

قال المحلل السياسي الليبي، هشام عقل، إن الليبيون عقدوا آمالهم على ملتقى الحوار الوطني الليبي،الذي استطاع جمع الأطراف المتصارعة في ليبيا على طاولة حوار واحدة، متفائلين بقرب الوصول إلى حل سياسي في الدولة التي تقوضها صراعات على السلطة وعنف دموي منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.وتابع "عقل" خلال تصريحات خاصة، أنه لم تلبث أن بدأت أولى اجتماعات الحوار الوطني الليبي، حتى تكشفت نوايا المشاركين فيه والداعمين له، حيث لجأت البعثة الأممية إلي نظام القوائم بعد أن تعذّر حصول أحد مرشحي المجلس الرئاسي على 70% من إجمالي الأصوات، موضحًا أنه حتى تدخل القائمة للتصويت لابد أن تحصل على 17 موافقة (من الغرب، 5 من برقة، 3 من فزان، ثم ستتنافس القوائم الحاصلة على الموافقات المطلوبة فيما بينها وتخضع لتصويت الأعضاء الـ75، وإذا فازت أي قائمة بـ 60% من الأصوات تعتبر فائزة مباشرةً، وإذا تعذّر فوزها، يتم الانتقال إلى جولة ثانية تُخصص لأول قائمتين متنافستين، والقائمة التي تحصل على51% تعتبر هي الفائزة).وأشار إلى أن هناك انتقادات كثيرة بعد عرض لائحة الأسماء المترشحة للمناصب السيادية، مندّدة بهذه النتائج وبالأسماء التي تحتويها، واصفًا ملتقى الحوار السياسي بالصفقة المُسيسة التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية، عبر نائبة المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، لإعادة توزيع أدوار الحُكم، واضفاء طابع الشرعية على المرشحين من الشخصيات الموجودة في السلطة حاليًا.وحذر المحلل السياسي، من أن يلعب المال دورًا في اختيار المرشحين، الأمر الذي قد يوصل أشخاص ليست غير جديرة فقط، بل ومكروهة من قبل الشارع الليبي، الى السلطة، وأن بتغاضى الليبييون عن ذلك كونهم فقدوا الأمل بالملتقى، وأصبح جلُّ ما يريدونه هو أن تتوحّد مؤسسات الدولة، أن تجري الانتخابات للتخلص من وضع التشرذم القائم.وشدد على أن الشعب الليبي لم يعد يكترث بمجريات ملتقى الحوار، حيث أعرب الكثيرون عن خيبة الأمل من نتائجه، مضيفًا: "لايخفى على أحد أن جميع المشاركين في الملتقى جاؤوا لتنصيب شخصيات في الحكم فقط، ولم يأتو بمشروع لحل الأزمة الليبية، وهدفهم إطالة الأزمة الليبية على حسال المصلحة الوطنية، للاستفادة قدر الإمكان من مقدرات ليبيا وثرواتها".