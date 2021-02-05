حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 5 فبراير 2021

قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الجمعة، لبرج الجدي على النحو التالي:مهنيًاقد تشعر بإضطراب لا تستطيع التعبير عنه رغم أن كل شئ في حياتك العمليه يسير بشكل جيد، تعامل مع هذا الشعور بهدوء وبدون عصبية ذائدة.عاطفيًالا تضيع الكثير من الوقت لتبحث عن من يحبك أكثر، تعاني من سوء حظ، لايمكنك الحصول علي حب حقيقي، انتظر الفرصة وبالتأكيد ستأتي.صحياقلل من أكل الطعام الدسم وأكثر من شرب الماء حتي تقلل من اضطرابات المعدة ومن الأفضل أن تأخذ الأدوية المناسبة لتسريع النتائج.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.