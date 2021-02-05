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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 5 فبراير 2021

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:39 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
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قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الجمعة، لبرج الجوزاء على النحو التالي:

مهنيًا
اليوم مناسب عمليًا للبدايات الجديدة والاستثمار، شرط أن تكون حذر في خطواتك، وسوف تساعدك هذه البداية في تحقيق أهدافك طويلة الأجل.

عاطفيًا
إذا كنت تشعر بالاهمال من حبيبك فحان الوقت لمواجهته، وأن تتكلم معه بوضوح حتى تنهيا التوتر في علاقتكما.

صحيًا
قد تعاني من مشاكل متعلقه بعسر الهضم، ولكن المشكله الحقيقية في القلق والتوتر الذي تمر به، لذلك حاول ممارسة تمارين التنفس ستكون ذات فائدة لك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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