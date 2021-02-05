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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثمانى: مؤشرات كورونا فى المغرب تظهر «تحكما نسبيا فى الجائحة»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:38 ص
سعد الدين العثماني
سعد الدين العثماني
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قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن المؤشرات المرتبطة بتطور جائحة كوفيد-19 في البلاد "تشير إلى تحكم نسبي في الجائحة".

وأضاف خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن "عدد الحالات المؤكدة تراجع بشكل كبير، وتقلصت نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19... من 34 في المائة في فترة سابقة إلى حوالي 20 في المائة حاليا. كما انخفضت الوفيات اليومية بشكل كبير".

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة نزولا من 774 في اليوم السابق، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 473667 حالة.

كما تم تسجيل 28 وفاة جديدة ارتفاعا من 14، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8351 وفاة بالفيروس.

وقالت الوزارة إنها سجلت 351723 مستفيدا من حملة التطعيم ضد كورونا منذ انطلاق الحملة الأسبوع الماضي.

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