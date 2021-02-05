«شمس الدين»: تنمية الريف يعكس نجاح البرنامج الاقتصادى

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه خلال 36 شهرًا ينطلق أهم مشروع قومي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تطوير القرى المصرية.وأكد "شمس الدين"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه سرعان ما تحركت جهات الإسناد الكبرى التى تتمثل فى هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية لتنفيذ وتطوير 4500 قرية على مستوى الجهورية، موضحًا أن المشاركين فى تنفيذ المشروع من الوزارات والمحافظات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والقيادات المحلية، كما أن أساس نجاح المشروع تطوير ريف صعيد مصر.وأكد "شمس الدين" أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للشركات والمصانع بضرورة الاستعداد لتلبية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة القادمة و"مبادرة حياة كريمة"، تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي والمالي، وأن المشروع يحمل بين طياته الكثير من الرسائل الإيجابية منها ثقة الرئيس والحكومة في الصناعة المحلية.وأضاف أن مشروع تطوير 4500 قرية يعد فرصة جيدة للمصانع المصرية، بالإضافة إلى أن مشروع "حياة كريمة" يحتاج لتطوير محطات الصرف الصحي في كافة المحافظات، مما سيعمل على توفير حجم العمالة بكل قرية.