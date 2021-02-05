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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون ينتقد حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:26 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحجب صفحات المستخدمين، مشيرا في هذا السياق إلى حجب صفحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال ماكرون خلال ندوة على الانترنت، نظمها المجلس الأطلسي، تعليقا على الموضوع: "هذا ليس ردا ديمقراطيا. لا أريد أن أعيش في ديمقراطية، حيث تتخذ القرارات الرئيسية، بما فيها قرار إغلاق الميكروفون عندكم، من قبل جهة خاصة أو موقع خاص".

وتابع قائلا: "أود أن تتخذ هذه القرارات بناء على القانون أو توجيهات وتعليمات تمت مناقشتها بشكل ديمقراطي وإقرارها من قبل زعماء ديمقراطيين".

وانتقد ماكرون حرمان ترامب وأنصاره من إمكانية تقديم آرائهم، واصفا ذلك بـ "العنف الجديد في ديمقراطياتنا".

يذكر أن جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرائدة قررت حجب أو حذف صفحات دونالد ترامب في أعقاب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير الماضي تزامنا مع اجتماع المشرعين لإقرار نتائج الانتخابات، وذلك بعد خطاب لترامب، رفض فيه مجددا الاعتراف بهزيمته وادعى بتزوير نتائج الانتخابات. وأسفرت الاضطرابات آنذاك عن مقتل 5 أشخاص.

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