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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يدعو العسكريين فى ميانمار لتسليم السلطة والإفراج عن السياسيين والنشطاء

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:32 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكام العسكريين في ميانمار للتخلي عن السلطة والإفراج عن المسؤولين والنشطاء الذين تم اعتقالهم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" شدد بايدن في أول خطاب له بشأن السياسة الخارجية، على عدم جواز استخدام القوة لإلغاء نتائج انتخابات موثوق بها.

وفي وقت سابق أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تابعة للجيش بسبب الانقلاب العسكري في ميانمار.

يذكر أن العسكريين بقيادة الجنرال مين أونج هلاينج استولوا على السلطة في البلاد يوم 31 يناير، وأعلنوا حالة الطوارئ في ميانمار لمدة عام واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو تشي، ردا على ما وصفوه بـ"تزوير نتائج الانتخابات".

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