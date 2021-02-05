تشيلسى يحسم ديربى لندن بالفوز على توتنهام بهدف نظيف

نجح تشيلسي في حسم ديربي لندن بالفوز على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في ملعب توتنهام هوتسبير في ختام مباريات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل جورجينيو هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.ويعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي لتشيلسي ليرفع رصيده إلى 36 نقطة ويرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيده توتنهام عند 33 نقطة في المركز الثامن.