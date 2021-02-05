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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

200 مسئول أمني وخبير عسكري يبحثون الثلاثاء المقبل دعم التعاون الاوروبي وبناء الثقة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:26 ص
التعاون الاوروبي
التعاون الاوروبي
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يبحث 200 مسئول أمني وخبير عسكري رفيع المستوى فى دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي افتراضيًا يوم الثلاثاء المقبل ولمدة يومين دعم الحوار وتبادل المعلومات الأمنية لتعزيز التفاهم المتبادل والشفافية وكذلك بناء الثقة.

وقال بيان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن اللقاء يتطرق إلى التطورات في الفكر العسكري للدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وتأثيرها على أمن المنطقة.

وذكر البيان أن اللقاء يشارك فيه الجنرال روبرت بريجر رئيس أركان الدفاع بالقوات المسلحة النمساوية وهيلجا ماريا شميد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي، كما سيتم إلقاء الخطاب الرئيسي في اللقاء مسجلا مسبقًا من قبل الجنرال في سلاح الجو الأمريكي تود دي وولترز تليها ملاحظات قصيرة من قبل الجنرال الامريكي كريستوفر كافولي.

يشار الى أنه يتم تنظيم هذا الحدث من قبل منتدى التعاون الأمني فى منظمة الامن والتعاون الاوروبي وترأسه الولايات المتحدة ويعقد هذا اللقاء مرة كل خمس سنوات.

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