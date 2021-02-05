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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: 57 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:23 ص
كورونا فى السودان
كورونا فى السودان
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء 99 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و500 حالة، بينها 1831 وفاة، و21 ألفا و794 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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