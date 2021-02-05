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منوعات

محمد الشناوى: سعيد بتأهل الأهلى لنصف نهائى مونديال الأندية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:46 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الدحيل القطري، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ومواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

وأكد الشناوي في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي، أن الجهاز الفني حرص على دراسة الدحيل طوال الأسبوع الماضي، خاصة أنه يمتلك قوة هجومية كبيرة.

وقال: "كنا الأفضل خلال الشوط الأول، لأن المنافس كان يلعب بمهاجم واحد، وفي الشوط الثاني تغيرت الأوضاع خاصة بعدما تقدمنا بهدف، وهو ما أدى إلى تغير الأمور".

وأضاف: "قدمنا مباراة قوية والأهم لنا هو تحقيق الفوز، وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف، ولم يدخل مرمانا أي هدف، وبالتأكيد أشعر بسعادة كبيرة بالمحافظة على نظافة الشباك".

ووجه حارس الأهلي التهئنة إلى كل اللاعبين والجهاز الفني، على الصعود لمواجهة بايرن ميونيخ بطل أوروبا، مشيرًا إلى أن المواجهة القادمة ستكون صعبة والفريق سوف يستعد لها بقوة، وتمنى تقديم مستوى قوي في نصف نهائي البطولة.

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