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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حسين الشحات: نسعى لتقديم عرض قوى أمام بايرن ميونخ

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:19 ص
الاهلي والدحيل
الاهلي والدحيل
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أعرب حسين الشحات لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد الشحات - صاحب هدف الأهلي الوحيد في المباراة - أن الأهم له اليوم هو فوز الأهلي وليس الهدف الذي سجله، موضحًا أن الأهداف تأتي بمجهود الجميع وتحسب للفريق بالكامل.

وقال الشحات - في تصريحاته عقب اللقاء - "احترمنا فريق الدحيل ودرسنا نقاط القوة والضعف بشكل جيد قبل المباراة، وحققنا الفوز بعد مباراة صعبة وقوية أمام منافس صعب".

وعن مواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي، أضاف الشحات: "بايرن ميونيخ فريق من أفضل فرق العالم، وسنبدأ التجهيز للمباراة من الغد على النحو الأمثل لتقديم عرض قوي والظهور بشكل جيد".

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