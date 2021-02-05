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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخاوف بريطانية من «انتفاضة المحافظين» لإنهاء الإغلاق بالبلاد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:05 ص
جونسون
جونسون
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يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء تصويت على خارطة طريق للخروج من الإغلاق بسبب فيروس كورونا أو كوفيد-19، وسط مخاوف من انتفاضة نواب حزب المحافظين بسبب ما يقولون إنه الحاجة لإنهاء الإغلاق في البلاد.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن العلماء سيجرون هذا الشهر مراجعة لأزمة فيروس كورونا من أجل تحديد كيف كانت خطط الحكومة ناجحة في مواجهة الفيروس.

وكان رئيس الوزراء قد وعد بوضع استراتيجية لإنهاء الإغلاق في البلاد والذي من المقرر له أن ينتهي في الأسبوع الذي يبدأ في 22 فبراير.

وقال وزير اللقاحات نديم الزهاوي إن يوم 22 فبراير سيكون اليوم الذي ستُعرض فيه الخطة على البرلمان.

ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط متزايدة لتخفيف القيود بعد الأخبار التي تفيد بأن لقاح جامعة أكسفورد (استرازينيكا) يقلل من انتقال العدوى بنسبة تصل إلى 67 بالمائة، فضلًا عن توفيره المناعة.

ويطالب بعض أعضاء حزب المحافظين بفتح المدارس في وقت لاحق من هذا الشهر، في وقت قبل تاريخ 8 مارس المحدد باعتباره أقرب موعد لإعادة فتحه من قبل رئيس الوزراء.

وقال النائب المحافظ مارك هاربر، الذي يرأس مجموعة التعافي من كوفيد، اليوم: "أعتقد أن ما يقلق الناس هو أنك ستستمر في سماع أشياء أخرى تزيد من الجدل حول معدل الإصابة، أعتقد أننا يجب أن نواصل التركيز على حماية المرضى، وتقليل الوفيات وتخفيف الضغط على الخدمات الصحية".

وقال وزير الخزانة السابق ميل سترايد إنه يريد من خارطة الطريق أن تقدم "صورة واضحة" مع إرفاق "معايير" بها حتى تتمكن الحكومة من الالتزام بالخارطة.

وأضاف: "ما سأبحث عنه أنا وزملائي في ذلك هو علامات واضحة لكيفية إعادة تشغيل الاقتصاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن أي تأخير في إنهاء الإغلاق سيثير غضب نواب حزب المحافظين، الذين قد يثورون ويصوتون ضد خطة رئيس الوزراء إذا تم اعتبارها غير مرضية.

في ديسمبر، عانى جونسون من أكبر تمرد ضده حتى الآن على مقاعد النواب بعد التصويت على نظام المستويات الثلاثة الذي تم إدخاله ليحل محل الإغلاق الكامل في بريطانيا.

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