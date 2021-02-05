تفاصيل انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس أن انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام يعكس ثقة وتقدير الأعضاء في الأمم المتحدة لطبيعة الدور المصري في مجال بناء السلام.وقال السفير محمد إدريس في تصريحات خاصة لقناة " إكسترا نيوز"، إن لمصر دور رئيسي في إنشاء لجنة بناء السلام ووضع آليات عملها.وأشار إلى أن مصر ساهمت كذلك في تطوير مفاهيم عمل لجنة بناء السلام والعلاقة التبادلية بين حفظ وبناء السلام.وأكد أن ثقة ومسؤولية مصر داخل القارة الأفريقية ليس لحظيا ولكن له جذور تاريخية تمتد إلى آفاق المستقبل، مبينا الانخراط في القارة الافريقية يتيح لمصر في الإسهام في مساعدة أشقائها من الدول الأفريقية وكذلك التعامل مع حالات كثيرة في القارة تشهد نزاعات واضطرابات.وأشار إلى أن رئاسة مصر لهذه الدورة فإنها ستركز على القارة الأفريقية وأن يحظى البعد الأفريقي بما يستحقه من الاهتمام والتركيز في خلال أعمال هذه الدورة، وأن تكون هذه اللجنة جسرا لبناء تحالفات وبناء مشاركات مع أطراف عديدة منها المنظمات الإقليمية والمنظمات دون الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية وذلك من أجل بناء السلام.وأشار إلى أن للجنة بناء السلام دور استشاري في مجلس الأمن عند اتخاذ بعض القرارات الخاصة ببعض الدول التي تواجه نزاعات.وأوضح أنه الأمن والسلم بالأمم المتحدة ارتكز في فترة ما على عمليات حفظ السلام، ذاكرا أن الأمم المتحدة انخرطت بشكل كبير في الأمر منذ عقود طويلة.وأشار إلى أن وجود قوات حفظ السلام في الأماكن التي تعاني من صراعات، موضحا أن العمليات تظل موجودة لعقود من الزمن بتلك الأماكن دون انتهاء مهمتها.. موضحا في الوقت ذاته أن الأمر يحتاج بناء مؤسسات وقدرات حتى يكون السلام مستداما، وتكون الدول التي تواجه النزاعات قادرة على استكمال مسيرتها بمفردها دون الاعتماد على وجود قوات السلام التابعة للأمم المتحدة.وتم انتخاب مصر في وقت سابق أمس لرئاسة الدورة الـ 15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفا لكندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة، بمقر الأمم المتحدة.