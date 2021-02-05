بايدن يدعو لإنهاء الحرب فى اليمن ويعين تيم ليدر كينج مبعوثا خاصا لحل الأزمة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إنهاء الحرب في اليمن، معلنا وضع حد لـ"الدعم" ولـ"مبيعات الأسلحة" الأمريكية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.وأعلن الرئيس الأمريكي في خطاب له أوردته قناة "الحرة الأمريكية"، تعيين تيم ليدر كينج مبعوثا أمريكيا خاصا لليمن من أجل حل الأزمة التي تشهدها البلاد.وقال إن أمريكا ستعزز جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، مبينا أن تلك الحرب أنشأت كارثة إنسانية واستراتيجية".وأكد أن الرياض حليفة لواشنطن، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تواجه تهديدات وواشنطن ستواصل دعمها لحماية أراضيها من هجمات مجموعات تدعمها إيران.