موسيمانى: الأهلى حقق الأهم بالفوز على الدحيل وبلوغ نصف نهائى المونديال

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته ‏بالفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والتأهل ‏لملاقاة بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي، مشيرا إلى أن هذه المباراة تحتاج إلى تركيز شديد.وقال موسيماني - خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والدحيل - "لاعبو الأهلي جعلونا نشعر ‏بالفخر اليوم بعد تحقيق الفوز والصعود إلى نصف نهائي كأس العالم.. الأهلي واجه فريقًا قويًّا ويضم لاعبين مميزين ويتمتعون بأطوال جيدة، ولكننا نجحنا في تحقيق الهدف وحققنا الفوز".وأوضح موسيماني، أنه كان يتمنى أن يكون أداء اللاعبين في الشوط الثاني على نفس الشكل الذي ظهروا ‏به في الشوط الأول، مشيرا إلى أن الفريق في النهاية حقق الهدف المطلوب وهو الفوز بالمباراة، مضيفا: "الدحيل عدل من طريقة لعبه في الشوط الثاني بعد أن دفع ‏بمهاجم ثانٍ، ولكن في النهاية حققنا الفوز.. الأهلي واجه خطورة من منافسه في الدقائق العشر الأخيرة في المباراة، ‏ولكنها لم تمثل أزمة كبيرة لفريقه".وأشاد الجنوب إفريقي بالمستوى الذي قدمه والتر بواليا مهاجم الفريق في مباراة اليوم أمام ‏الدحيل القطري، وأكد أنه ظهر بشكل جيد جدا، وكان يتمنى أن يُحتسب الهدف الذي ‏سجله اللاعب وأُلغي من خلال تقنية "فار".وأكد أن بواليا بذل مجهودًا كبيرًا في الشوط الأول واستبدله في الشوط الثاني بعد ‏شعوره بالإجهاد، قائلا: "بواليا متشوق لتسجيل الأهداف مع الأهلي ويحارب بقوة من أجل ‏ذلك، وجميعنا يساعده لتحقيق هذا الهدف.. نتطلع إلى الاستفادة من أخطاء مباراة اليوم قبل مواجهة بايرن ‏ميونيخ التي تحتاج إلى تركيز شديد واستعدادات خاصة جدا".