هاتوه دلوقتى.. ردود أفعال جماهير الأهلى قبل مواجهة بايرن ميونخ

حالة من الفرحة سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعدما تمكن الأهلي فوزًا هامًا وثمينًا على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري.سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 ليدب الأمل في نفوس المصريين، ومع نهاية المباراة تمكن الأهلي من الصعود لمنتصف كأس العالم للأندية، وبالتالي سيواجه نادي بايرن ميونخ، ما دفع المصريين تحديدًا جماهير الأهلي للدخول للصفحة الرسمية لـ"بايرن ميونخ"، وصنع العديد من "الميمز الساخرة" خاصًة بعد ترحيب الأخير بفوز النادي الأهليوأعرب بسمة عادل، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بالغ سعادتها، وعلقت على منشور النادي قائلًة: "سألت ع مروان محسن قبل ما تنزل البوست ده"، ورد عليها أحمد كامل أيضًا: "خلصانه، هنحلها بالعنف".بعد فوز الأهلى على الدحيل، وقرر المصريون احتلال صفحة بايرن ميونخ، فكتب عمرو إمام، على المنشور قائلًا: "افتكر اني قولتلك بلاش".وقالت عائشة مراد، من رواد "فيسبوك": "مش هنيجي الأتوبيس هيعطل"، وكتب باهر عيد: "انت ياض مش هتتكيف إلا أما اكسبك"، وكتب وجدي إبراهيم: "حسبي الله ونعم الوكيل 😂".