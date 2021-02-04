مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم على طريق «المحلة - زفتى»

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 في حادث تصادم سياة بتوك توك، اليوم، بطريق "زفتى - المحلة" أمام قرية كفر سنباط، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر سنباط بوقوع حادث تصادم بمدخل القرية بالطريق العام "زفتي - سنباط" بين سيارة وتوك توك، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شخص يدعى"أحمد. عبد الحميد" 23 سنة وإصابة "صلاح.ج" 40 سنة، قائد السيارة "أدهم.ح" 35 سنة، قائد التوك توك.وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى زفتي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التي صرحت بدفن الجثة واستكمال باقي الإجراءات المتبعة.