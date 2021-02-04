صيانة أعمدة الإنارة والكشافات المعطلة بقرى المنيا (صور)

قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم اليوم، تكثيف حملات الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بقرى وأحياء المنيا، للسير في طريق أمن وميسر لحركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا، تم خلالها صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة.قامت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان اليوم بحملة لصيانة الكشافات الموجودة بطريق العوام عزبة الحكيم وكذلك طريق طراد النيل ونقطة الحواصلية، وتم عمل الصيانة اللازمة، وإنارة الطرق.كما واصل قسم الإنارة بنزلة حسين أعمال الصيانة الدورية للكشافات بالطريق العام بداية من ميدان نفرتيتي حتى قرية نزلة حسين وإضاءة الكشافات المعطلة وتغيير لمبات للكشافات المعطلة، لإنارة الطريق أمام المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.