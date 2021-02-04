فى الشيخ زايد.. جميلة عوض تبدأ تصوير «حرب أهلية»

بدأت الفنانة جميلة عوض تصوير مشاهدها في مسلسل "حرب أهلية"، بڤيلا في مدينة الشيخ زايد، حيث تشارك فى بطولة المسلسل أمام الفنانة يسرا، ومن المقرر عرضه فى موسم رمضان 2021."حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، حيث يدور العمل فى إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل.من ناحية أخرى، تعاقدت "جميلة" مؤخرا على بطولة فيلم "المحكمة"، الذى يتم التحضير له حاليا، استعدادا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة محمود عبد المغنى وصابرين ونجلاء بدر وعدد من النجوم.وتواصل "جميلة" أيضا تصوير الفيلم الرومانسى "عروستى"، الذى يشاركها بطولته أحمد حاتم، من إخراج محمد بكير، وإنتاج إيهاب السرجانى.وقدمت جميلة عوض، مؤخرا، حكاية "لازم أعيش"، من مسلسل "إلا أنا"، والتى حققت نجاحا كبيرا وتصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تناولت خلالها أزمة مرضى البهاق لأول مرة فى الدراما المصرية، وشاركها البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدى، كما شاركت فى بطولة فيلم "بنات ثانوى".الفيلم من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وجسدت "جميلة" خلاله شخصية فتاة فى الصف الثالث الثانوى فى مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب فى هذه السن.