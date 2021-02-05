سهام صالح تتألق بجلسة تصوير حمراء بعد فوز الأهلى على الدحيل القطرى

نشرت الإعلامية سهام صالح، جلسة تصوير جديدة، بعد فوز الأهلي على الدحيل القطري، بهدف مقابل لا شئ، في المُباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وحقق خلالها الأهلي فوزًا مهمًّا، ليصعد رسميًا لدور نصف النهائي.وعرضت سهام خلال جلسة التصوير التي أقامتها في بين الجبال في الصحراء، فستان باللون الأحمر وتحمل نسر كبير الحجم، الذي يرمز للمارد الأحمر، وكتبت على الصور: "حلق يا نسر يا عالي فوق".سهام صالح، مقدمة برنامج «البيت الكبير» على قناة النادي الأهلي والتي تقدمه يوميًا مع الإعلامي هاني رمزي.