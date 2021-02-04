رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف أعمال بناء دون ترخيص وحملات مكثفة لرفع الاشغالات بالمنيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:32 م
إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء
المنيا ـ على حسين
طباعة
قال الدكتور أحمد رشاد سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إنه تم اليوم في المدينة إيقاف أعمال بناء مخالف دون ترخيص في المهد بمنطقة أبوهلال غرب بحي جنوب المدينة وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة وتم عمل اللازم قانونا.

وأضاف رمضان جمال رئيس حي غرب إنه تم اليوم عمل حملة مكثفة لرفع الاشغالات بالحي عن طريق قسم الاشغالات برئاسة أحمد صابر رئيس القسم والفريق المعاون له حيث تم رفع الإشغالات من كوبري المحطة والتي تعيق حركة المشاه وكذلك كوبري القنطرة ورفع الاشغالات من على جانبي الطريق والتي تعيق حركة المواطنين والمركبات وتسبب تكدس مرورى في تلك المنطقة فضلًا عن المرور على المحال بالحى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

من ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم أعمال البناء وعدم السماح لأى شخص بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للشروط الموضوعة، وإزالة الاشغالات التى تسبب التكدس المرور ى وتعيق حركة المواطنين وتمثل تعديا سافرا على حرم الطريق والأرصفة الجانبية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاتها.. 3 رجال في حياة الفنانة نادية لطفي

أمطار غزيرة ورعد وسيول تضرب البلاد.. طقس مضطرب لـ3 أيام

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ على قناة on

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

مورينيو يتلقى صفعة من فريقه الأسبق

المنتخب الموريتانى للمحليين يقيم معسكرًا استعدادًا لكأس العرب

موسيمانى: الأهلى حقق الأهم بالفوز على الدحيل وبلوغ نصف نهائى المونديال

محمد الشناوى: سعيد بتأهل الأهلى لنصف نهائى مونديال الأندية

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

السبت: نادى السينما الأفريقية يعرض البحر من ورائكم بسينما الهناجر

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة