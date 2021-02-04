إيقاف أعمال بناء دون ترخيص وحملات مكثفة لرفع الاشغالات بالمنيا

قال الدكتور أحمد رشاد سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إنه تم اليوم في المدينة إيقاف أعمال بناء مخالف دون ترخيص في المهد بمنطقة أبوهلال غرب بحي جنوب المدينة وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة وتم عمل اللازم قانونا.وأضاف رمضان جمال رئيس حي غرب إنه تم اليوم عمل حملة مكثفة لرفع الاشغالات بالحي عن طريق قسم الاشغالات برئاسة أحمد صابر رئيس القسم والفريق المعاون له حيث تم رفع الإشغالات من كوبري المحطة والتي تعيق حركة المشاه وكذلك كوبري القنطرة ورفع الاشغالات من على جانبي الطريق والتي تعيق حركة المواطنين والمركبات وتسبب تكدس مرورى في تلك المنطقة فضلًا عن المرور على المحال بالحى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.من ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم أعمال البناء وعدم السماح لأى شخص بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للشروط الموضوعة، وإزالة الاشغالات التى تسبب التكدس المرور ى وتعيق حركة المواطنين وتمثل تعديا سافرا على حرم الطريق والأرصفة الجانبية.